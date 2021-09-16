Разработчики Battlefield перенесли выход новой игры из-за пандемии

Выход Battlefield 2042 перенесли на 19 ноября 2021 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на аккаунт франшизы в Twitter.

Проблемы возникли из-за пандемии коронавируса. Разработчики рассчитывали, что закончат работу над игрой в офисе. Теперь же им понадобилось еще время, чтобы сделать новинку качественной.

Изначальновыход планировался 22 октября. Battlefield 2042 будет на ПК, Playstation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Акции компании Electronic Arts подешевели на 5,73% после появления данных о переносе проекта.