16 сентября 2021, 15:22
Разработчики Battlefield перенесли выход новой игры из-за пандемии
Выход Battlefield 2042 перенесли на 19 ноября 2021 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на аккаунт франшизы в Twitter.
Проблемы возникли из-за пандемии коронавируса. Разработчики рассчитывали, что закончат работу над игрой в офисе. Теперь же им понадобилось еще время, чтобы сделать новинку качественной.
Изначальновыход планировался 22 октября. Battlefield 2042 будет на ПК, Playstation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Акции компании Electronic Arts подешевели на 5,73% после появления данных о переносе проекта.