Разработчикам в РФ запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play

Разработчики в России больше не смогут загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Об этом сообщили в блоге сервиса.

Оплаченные подписки будут действовать лишь до конца периода, указанного в приложении. Google посоветовал разработчикам приложений, которые предоставляют «критически необходимые услуги», сделать свои приложения полностью бесплатными.

Пользователи все еще могут скачивать бесплатные игры и приложения из Play Store и имеют доступ к уже загруженным и купленным платным.

Google Play с 10 марта приостановил работу для пользователей в России, объяснив решение «нарушениями работы платежных систем». Россиянам запретили покупать игры и приложения, оплачивать подписки или совершать покупки в приложениях с помощью Google Play. Скачивать можно лишь бесплатные приложения, однако до сих пор разработчики в России могли загружать и платные.

Как сообщило РИА ФАН, в России уже в середине апреля запустили аналог Google Play и App Store — магазин мобильных приложений RuMarket. В первом релизе каталога было 20 сервисов.