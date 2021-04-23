Разработчикам патриотических игр собрались доплачивать в России

Российские власти рассматривают предложение о создании специального фонда для поддержки разработчиков компьютерных игр, популяризующих русскую историю и культуру. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Фонд для разработчиков патриотических игр будет работать по аналогии с Фондом кино. Сейчас обсуждают принципы механизма, по которому будут отбирать игры для софинансирования. Источники сообщили, что такую идею продвигали крупнейшие российские интернет-компании — Mail.ru Group и «Яндекс». Один из собеседников издания рассказал, что идею поддерживает и администрация президента.

Такое предложение включили в новую редакцию пакета мер поддержки IT-отрасли, сообщило издание. Минфин, Минкульт и Минцифры должны представить свои идеи в этом направлении до ноября.

Эксперты считают, что на поддержку могут претендовать игры по мотивам Великой Отечественной войны и других важных исторических событий. Целевой аудиторией таких проектов должны стать школьники, считает глава Telecom Daily Денис Кусков.

Дополнительный пакет предложений по ускорению IT-отрасли ранее подготовили в Минэкономразвития.