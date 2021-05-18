Разработчикам нейросетей предложили дать платный доступ к госданным

Разработчикам в сфере искусственного интеллекта предложили предоставить платный доступ к государственным данным. Это следует из проекта Минцифры, на который сослался РБК.

Представитель АНО «Цифровая экономика» пояснил, что в перечень госданных может входить самая разнообразная информация, например о ситуации с ценами в регионах, составе почвы для сельхозработ, медицинских обследованиях и поставленных диагнозах. Обновлять массивы коммерческих данных смогут аккредитованные организации.

«Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику дата-сетов», — отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Предполагается, что внедрение нейросетей повысит производительность предприятий.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года объявил о планах на цифровую трансформацию в России, которая должна пройти в ближайшие 10 лет. Глава государства отмечал, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека, но станет основой для нового рывка в развитии.