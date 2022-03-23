Разработчик сайта Кремля рассказал, почему IT-специалистам лучше не уезжать из России

Россию покидают в основном те IТ-специалисты, которых вывозят сами компании. Но в других странах есть свои айтишники, россиян там мало кто ждет, и относятся к ним хуже. Об этом «360» рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

IТ-специалистов из России вывозят преимущественно сами компании.

«В основном уезжают те, кому предлагают компании уехать. Вывозят даже чартерными рейсами, бронируют целиком самолеты, машины и так далее и увозят специалистов», — сказал эксперт.

По словам Геллера, работать придется в тяжелых условиях. Но на чужбине не лучше. Особенно в тех странах, которые ближе к России.

«Их мало кто ждет в тех странах, расположенных недалеко от нас. Там есть свои специалисты, есть свой рынок. Конечно, в какой-то степени все эти рынки нуждаются в новых кадрах, но не в таком большом количестве», — отметил Геллер.

Очень много айтишников уехали из России в Армению и Грузию.

«В Ереване, в Тбилиси гигантское количество российских специалистов. Завышаются цены на квартиры, относятся к ним не очень хорошо. И вообще, непонятно, зачем ехать из страны, где к тебе хорошо относятся, в страну, где это будет, возможно, уже не так приятно», — подчеркнул он.

Геллер также описал портрет среднестатистического российского специалиста в IТ-сфере.

«Это человек 25–35 лет. У него, скорее всего, техническое образование. Он часто либеральных взглядов, так уж сложилось, потому что в интернете информация массово распространяется из определенных источников с определенным уклоном, поэтому живут многие в этом информационном пузыре», — заметил разработчик.

Он также рассказал о разнице зарплат айтишников в России. В столице и регионах они сильно разнятся.

«Если говорить про регионы, это 30–60 тысяч рублей, если говорить про Москву и Питер — в среднем от 70 до 150 тысяч. Есть зарплаты сильно-сильно больше, но меньше уже вряд ли», — сообщил Геллер.

Российские власти ранее начали анонсировали меры поддержки сотрудников IТ-компаний.