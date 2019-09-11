Разработчик робота «Федора» рассказал, что ждет его в будущем

Робот «Федор» может стать музейным экспонатом. Его дальнейшая судьба решится после тестовых испытаний. В космос Skybot F-850 больше не полетит.

Накануне робота «Федора» доставили в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» для проведения тестов, рассказал ТАСС исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Предприятие является разработчиком робота.

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«Насчет этого (дальнейшей судьбы робота „Федора“ — прим. ред.) пока не определялись. Будет понятно уже после окончания тестовых испытаний», — отметил Дудоров. Он добавил, что вариантов много.

Хотя образец и не отправят больше для испытаний в космос, робот вполне может украсить собой музей в качестве экспоната. Не исключается, что его используют как образец для отработки технологий копирующего управления. Пригодится робот «Федор», уточнили в НПО, и для популяризации космонавтики.

«Сама по себе тема с „Федором“ как отдельно живущая, скорее всего, будет развиваться, потому что это становится своего рода таким нарицательным именем, брендом», — подчеркнул Евгений Дудоров.

По его словам, интерес насчет возможностей дальнейшей эксплуатации Skybot F-850 исходит от Роскосмоса и структур госкорпорации. Им виднее направления, которые позволят задействовать как технологии, так и самого робота для популяризации.

Теперь «Федор», пояснил исполнительный директор «Андроидной техники», почти всегда будет «в руках РКК». Корпорации его передали перед полетом.

Итогами экспериментов с роботом на борту Международной космической станции в НПО остались довольны. Дудоров заметил, что с технической точки зрения «с роботом было все замечательно». На станции не возникло проблем «ни с роботом, ни с оборудованием», которое предназначалось для миссии.