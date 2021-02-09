Разработчик рассказал об особенностях боевых роботов

Ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов рассказал об особенностях боевых роботов, созданных российскими специалистами. Профессора процитировало РИА ФАН.

«Те мозги, что стоят в наших боевых роботах „Уран-9“ и „Соратник“, и в которых 98% отечественной микроэлементной базы, созданы нами и для всего мира уникальны. Их оценили специалисты как опередившие время на 15–20 лет», — обратил внимание Емельянов.

По его словам, эти роботы сами принимают решения, поскольку являются автономными и не управляются с пульта. При этом они могут выполнять лишь поставленную задачу, поэтому вариант с восстанием машин по примеру «Терминатора» исключен.

«Если в микросхемах робота что-то сломается, он просто остановится и будет стоять до полного уничтожения», — добавил ученый.