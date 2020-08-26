26 августа 2020, 15:55
Разработчик рассказал об антиосколочной защите в автомобилях для силовых структур
Заместитель гендиректора ОКБ «Техника» Александр Елисеев разъяснил сайту телеканала «Звезда», какие материалы используются в машинах, которые поставляются силовикам.
Специалист рассказал, что все автомобили, поставляемые для силовых структур, оборудованы так называемой антиосколочной защитой, чтобы уберечь их от обстрелов.
«Мы сделали как бы бронежилет, который вмещается внутри салона», — обратил внимание Елисеев.
Отмечается, что, создавая демпфирующие качества броня может принимать удар и гасить его.