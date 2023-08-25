Технологии 25 августа 2023, 15:14 Разработчик приложений Закарян сообщил, что быстрая разрядка смартфона может быть связана со шпионажем

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Быстрая разрядка смартфона может говорить о том, что за вами кто-то постоянно наблюдает, используя вашу камеру. Об этом изданию «7Дней» сообщил разработчик приложений Ваге Закарян.

Особенно это актуально, если телефон достаточно новый, а аккумулятор не выработал свой ресурс.

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В настройках телефона можно выяснить, какие приложения больше всего используют зарядка. Если смартфон разряжается из-за скрытой съемки, то дело действительно в скрытой камере, добавил эксперт.