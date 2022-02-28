Разработчик Kremlin.ru высказался об атаке хакеров на российские СМИ

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер обсудил с порталом News.ru хакерские атаки, которым подверглись сайты ведущих российских СМИ.

По словам специалиста, взломы сайтов, которые серьезно занимаются своей безопасностью, состоят на 90% из человеческого фактора. По мнению Геллера, к взлому могут иметь отношение бывшие или нынешние сотрудники этих сервисов и изданий, которые имели доступ к серверам.

«Я не думаю, что для этого нужна подготовка. Взламывают обычно случайно, во время поиска новых уязвимостей сайта. Если совпало — то и взламывают», — объяснил разработчик.