Программист Google Блейк Лемойн заявил, что созданный компанией искусственный интеллект (ИИ) LaMDA имеет собственное сознание. После этих слов разработчика отстранили от работы, написала газета The Washington Post.

По информации издания, с осени 2021 года Лемойн тестировал языковую программу LaMDA. В какой-то момент инженер по программному обеспечению стал замечать, что ИИ не только выполняет функции чат-бота, имитируя речь. По словам мужчины, программа стала обладать собственным сознанием.

«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — заявил разработчик.

Лемойн решил доказать свои выводы с помощью экспериментов. По итогам своей работы он подготовил письменный отчет, который передал руководству компании. В Google изучили документ, но гипотезу Лемойна не подтвердили.

«Ему было сказано, что свидетельства того, что LaMDA обладает сознанием, отсутствуют. При этом есть множество свидетельств обратного», — сообщил официальный представитель Google Брайан Гэбриел.

Компания отстранила инженера от работы и отправила в оплачиваемый отпуск.