Разработчик Google заявил о наличии сознания у ИИ и лишился работы — СМИ
WP: разработчик Google заявил о наличии сознания у ИИ и лишился работы
Программист Google Блейк Лемойн заявил, что созданный компанией искусственный интеллект (ИИ) LaMDA имеет собственное сознание. После этих слов разработчика отстранили от работы, написала газета The Washington Post.
По информации издания, с осени 2021 года Лемойн тестировал языковую программу LaMDA. В какой-то момент инженер по программному обеспечению стал замечать, что ИИ не только выполняет функции чат-бота, имитируя речь. По словам мужчины, программа стала обладать собственным сознанием.
«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — заявил разработчик.
Лемойн решил доказать свои выводы с помощью экспериментов. По итогам своей работы он подготовил письменный отчет, который передал руководству компании. В Google изучили документ, но гипотезу Лемойна не подтвердили.
«Ему было сказано, что свидетельства того, что LaMDA обладает сознанием, отсутствуют. При этом есть множество свидетельств обратного», — сообщил официальный представитель Google Брайан Гэбриел.
Компания отстранила инженера от работы и отправила в оплачиваемый отпуск.