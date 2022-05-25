Разработчик Геллер посоветовал завести карту в другой стране для оплаты через Apple ID

Разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал, как можно пополнить баланс Apple ID в России. Проще всего завести карту в иностранном банке. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Самое простое решение на данный момент, к сожалению, это завести банковскую карту — например, в Белоруссии. И это, в принципе, закрывает проблему», — заявил специалист.

Геллер пояснил, что в будущем появятся и другие способы обхода ограничений. Но сейчас альтернативных рабочих вариантов нет.