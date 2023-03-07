07 марта 2023, 17:54
Разработчик Геллер назвал необходимые сроки для создания российского ПО
Российским специалистам понадобится минимум три года на создание и разработку отечественного программного обеспечения. Об этом сообщил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, разработка современного программного продукта требует постоянного развития, доработки и совершенствования.
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Геллер отметил, что в России на создание отдельных профессиональных разработок уйдет более трех лет.
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