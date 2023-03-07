Разработчик Геллер назвал необходимые сроки для создания российского ПО

Российским специалистам понадобится минимум три года на создание и разработку отечественного программного обеспечения. Об этом сообщил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с «Национальной службой новостей».