Разработчик «Федора» отверг его причастность к появлению трещины на МКС

Разработчик робота «Федора» сомневается в его причастности к повреждению российского модуля «Звезда» на МКС. Об этом он заявил РИА «Новости».

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик «Федора»), кандидат технических наук Евгений Дудоров отметил, что перемещение робота по МКС не могло привести к повреждениям в отсеке, потому что все этапы погрузки отрабатывались космонавтами на Земле досконально.

«Вариант, что робот не „пролазил“, он исключен полностью», — отметил Дудоров.

Дудоров отметил, что максимальная ширина антропоморфного робота по плечам 550 миллиметров, а два переходных люка на борту, через которые космонавты переместили «Федора», составляют 600 и 800 миллиметров.

Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил в беседе с РИА «Новости», что выгрузка и погрузка «Федора» в 2019 году могла стать причиной трещины, вызвавшей утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС.

Робота «Федора» отправили в космос 22 августа 2019 года. На Землю он вернулся через несколько недель. Первые сообщения об утечке на МКС появились в сентябре 2019 года.