Разработчик «Федора» отверг его причастность к появлению трещины на МКС
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик «Федора»), кандидат технических наук Евгений Дудоров отметил, что перемещение робота по МКС не могло привести к повреждениям в отсеке, потому что все этапы погрузки отрабатывались космонавтами на Земле досконально.
«Вариант, что робот не „пролазил“, он исключен полностью», — отметил Дудоров.
Дудоров отметил, что максимальная ширина антропоморфного робота по плечам 550 миллиметров, а два переходных люка на борту, через которые космонавты переместили «Федора», составляют 600 и 800 миллиметров.
Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил в беседе с РИА «Новости», что выгрузка и погрузка «Федора» в 2019 году могла стать причиной трещины, вызвавшей утечку воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС.
Робота «Федора» отправили в космос 22 августа 2019 года. На Землю он вернулся через несколько недель. Первые сообщения об утечке на МКС появились в сентябре 2019 года.