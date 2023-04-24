24 апреля 2023, 18:06
Разработчик Душкин: для регулировки применения технологий ИИ в критичных сферах жизни необходимы ГОСТы
Введение специальных ГОСТов, которые позволят регулировать применение технологий искусственного интеллекта в критичных сферах жизни, необходимо для обеспечения доверия россиян к алгоритмам. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика ИИ «А-Я эксперт» Роман Душкин в беседе с RT.
Ранее сенатор Александр Шендерюк-Жидков предложил на законодательном уровне закрепить требование, чтобы созданный нейросетями контент был помечен соответствующим образом.
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По словам Душкина, в этой связи важно предусмотреть регулирование применения новых технологий с помощью введения определенных ГОСТов, которым россияне смогут доверять.
Искусственный интеллект
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