Разработчик «Бурана» создаст новый многоразовый комплекс с орбитальным самолетом

НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников», разрабатывает новый многоразовый аэрокосмический комплекс с орбитальным самолетом. Генеральный директор «Молнии» Ольга Соколова рассказала об этом в интервью, опубликованном на сайте компании.

Разработка пока не была представлена широкой общественности, но полноразмерный макет будущего комплекса уже был показан гостям на форуме «Армия-2020» в закрытом павильоне.

«Резонанс был очень серьезным, в первую очередь в связи с тем, что „Молния“ снова вернулась к своей профильной деятельности по созданию многоразовых космических аппаратов. Участие в „Армии-2020“ было для нас знаковым событием, которое вывело предприятие на другой уровень, тем более, что выставлялись мы там уже как предприятие, входящее в корпорацию „Тактическое ракетное вооружение“», — рассказала Соколова.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в августе 2020 года заявил, что поручил разработать многоразовый космический корабль по типу советского «Бурана». На его создание уйдет немало времени, поэтому пока в космос по-прежнему будут летать «Союзы».