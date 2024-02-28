Технологии 28 февраля 2024, 18:38 Разработчик Ашманов: компании в РФ не могут использовать нейросети в полной мере из-за требований к безопасности

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Российские компании проявляют интерес к нейросетям и ChatGPT, однако не могут использовать их в полной мере из-за требований к безопасности данных. Об этом рассказал разработчик Станислав Ашманов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, определенные данные нельзя выводить за пределы закрытого контура организаций, поэтому компании вынуждены применять в работе более слабые языковые модели.

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«Самыми качественными и мощными остаются облачные сервисы больших языковых моделей. При этом никто из крупнейших международных разработчиков языковых моделей не локализовал серверы в России», — отметил Ашманов.