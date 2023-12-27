Технологии 27 декабря 2023, 17:30 Разработчик Ашманов: эффективных методов борьбы с дипфейками нет во всем мире

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Дипфейки, созданным с помощью технологий искусственного интеллекта, могут нести в себе огромные риски, в том числе для органов власти. При этом эффективных методов борьбы с ними сейчас нет не только в России, но и во всем мире, сообщил ИА «НСН» гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.

По словам эксперта, разработчики систем генерации контента научились обходить антифейковые системы. Кроме того, для создания алгоритмов по борьбе с дипфейками необходимы определенные мощности с огромным массивом данных, сейчас в России наблюдается их нехватка.

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«Санкции усложняют закупки, цены выросли. У нас нет пока своих нейропроцессоров, которые можно использовать для обучения нейросетей», — отметил Ашманов.