Разработавшая World of Tanks компания ушла с рынков Белоруссии и России

Компания Wаrgaming, созданная в Белоруссии, а потом ставшая кипрской, продала активы на белорусском и российском рынках. Об этом сообщил сайт издания DTF.

Wargaming ранее принадлежало белорусское юрлицо СООО «Гейм стрим», а также доля в российской компании ООО «Леста». После того как кипрская компания вышла из бизнеса в России и Белоруссии, всеми ее активами стал управлять владелец ООО «Леста» Малик Хатажаев. Детали сделки неизвестны.

Wargaming заявила о намерениях оставить российский и белорусский рынки в апреле 2022 года. По данным СМИ, эти изменения никак не повлияют на поклонников игры World of Tanks, которую разработала Wаrgaming. Никаких санкций в отношении геймеров из Белоруссии и России не ожидается.

Ранее создатели другой видеоигры оказались в центре скандала. Разработчиков «Смуты» обвинили в краже 260 миллионов на создание RPG. Они опровергли данную информацию, назвав ее фейком.