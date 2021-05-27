Разработанные в России беспилотные грузовики планируют поставлять в Турцию

Российские разработчики презентовали малотоннажный беспилотник на электротяге. Машина может перевозить до 1,5 тонны груза и двигаться без подзарядки около 350 километров. Безопасность обеспечивают камеры по всему кузову автомобиля.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько российских компаний уже купили такие беспилотники, но они передвигаются исключительно на закрытых территориях. Законодательство пока не позволяет выезжать им на трассы, хотя тестовые заезды уже были.

«Это полностью беспилотная машина, как видите, она не очень предполагает, куда бы можно было посадить человека. Его тут и нету. У нее есть сенсорика и вычислители, которые позволяют передвигаться по территории», — рассказал генеральный директор компании Evocargo Андрей Большаков.

Источник фото: телеканал «360»

Глаза водителя — это камеры 360 по всему кузову, а мозг — это вшитая операционная система. Конечно, совсем без человека нельзя. Маршрут грузовику задает оператор и он же следит за ним на протяжении всего пути.

Источник фото: телеканал «360»

«В диспетчерском центре подтверждают наличие груза, оператора говорит, что можно ехать, и все-таки он имеет красную кнопку, которую может нажать», — объясняет гендиректор компании Evocargo Андрей Большаков.

Разработку презентовали делегатам из Турции — и они уже готовы закупить несколько беспилотников, но только после тестирования на своей земле. Стоимость грузовика — около $80000.