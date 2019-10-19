Разработан чехол для щипания и поглаживания смартфона. Он похож на человеческую кожу

Интерфейс ввода-вывода Skin-On можно использовать для управления смартфоном, умными часами, компьютером или даже роботом. С последними чехол поможет взаимодействовать с помощью физических действий, а не голосовых команд. Кроме того, Skin-On способен считывать разные жесты: нажатия с разной степенью глубины, поглаживания и щипки, в том числе щипки со скручиваниями. Чехол пригодится как контроллер для видеоигр или тачпад для компьютера.

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Искусственная кожа чехла мобильного устройства связывает различные жесты с определенными эмоциями. Внезапное жесткое давление ассоциируется с гневом, а постукивание — с поиском внимания.

Skin-On состоит из двух слоев силикона, между которыми уложена сетка из эластичных проводов Datastretch. Наружный силикон заливается в форму, благодаря которой создается текстура «кожи». Чтобы считать сигнал с сенсорной сетки и подключить чехол к основному устройству, нужен компактный микроконтроллер.

Пользователям предложат два варианта чехлов: с реалистичным текстурированным слоем или с более однородной поверхностью.

Чехол разработали инженеры под руководством Марка Тессье из Парижского технологического института. Новинку представят на конференции UIST в Новом Орлеане. Проект Skin-On сделают открытым, поэтому позже в Сети появится вся необходимая информация по созданию такой «кожи» и подключению ее к компьютеру или смартфону.