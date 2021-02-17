Поезд на магнитной подушке разработали в России

Специалисты корпорации «Московский институт теплотехники», входящей в Роскосмос, разработали поезд на магнитной подушке. Этот вид транспорта сможет работать в беспилотном режиме.

«Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии маглев», — привел ТАСС слова генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова.

Маглев или магнитоплан — это поезд или трамвай на магнитной подушке. Транспорт движется над полотном дороги с помощью силы электромагнитного поля. Соломонов пояснил, что проект стал глубокой модернизацией монорельсовой транспортной системы. Поезд на магнитной подушке сможет двигаться в беспилотном режиме. При этом предусмотрено и управление с минимальной работой машиниста.

Московский институт теплотехники (МИТ) основали в 1946 году. Корпорация занимается производством ракет стратегического и тактического назначения. Специалисты института разработали межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Ярс» и «Булава».