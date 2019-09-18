Разговоры между станциями. Tele2 покрыла связью тоннели двух веток метро

Альтернативный оператор мобильной связи Москва — Tele2 запустил сеть в тоннелях двух самых длинных веток Московского метрополитена. Теперь на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической линий можно разговаривать и в пути между станциями. А до конца 2019 года оператор планирует обеспечить интернетом Кольцевую и Замоскворецкую ветки метро.

Компания установила оборудование сразу на двух ветках столичного метро. Фидерный кабель (кабель с малыми потерями — прим. ред.) проложен по всей длине Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Сигнал от кабеля позволяет обеспечить качественную и бесперебойную связь на протяжении всей длины двух веток: от «Пятницкого шоссе» до «Щелковской» и от «Коммунарки» до «Бульвара Рокоссовского».

Абоненты Tele2 могут теперь пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними.

Следующий этап стройки в Московском метрополитене — Кольцевая и Замоскворецкая линии. Технические специалисты планируют обеспечить сигнал в тоннелях между всеми станциями этих участков до конца текущего года. Таким образом, после установки оборудования и завершения монтажных работ, сеть 4G станет доступна на протяжении почти трети путей столичной подземки.

В прошлом году оператор Tele2 успешно реализовал несколько проектов совместно с Московским метрополитеном. Из операторов именно Tele2 первым покрыл сетью 4G все станции московского метро. Компания обеспечила 100-процентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях подземки, включая сопутствующую инфраструктуру. В проект было инвестировано 800 миллионов рублей.

Технический директор «Tele2 Москва» Алексей Крушинин отметил, что строительство сети на территории столичного метрополитена — задача непростая, так как архитектура подземки имеет множество нюансов, а время на проведение монтажных работ ограничено спецификой работы метро. К тому же, совокупная длина всех тоннелей превышает 400 километров.

«Тем не менее, мы продолжаем самое динамичное в отрасли строительство сети в тоннелях, и уже к 2021 году обеспечим качественным интернетом все ветки метрополитена», — пообещал Алексей Крушинин.

Технический директор «Tele2 Москва» назвал главную задачу, которая стоит перед оператором: предоставить абонентам Tele2 «полную бесшовность пользования услугами мобильной связи» не только в любой точке города, но и под городом, когда клиент находится в пути.