Разговоры из «комнат» Clubhouse утекли в Сеть

Разговоры некоторых пользователей социальной сети Clubhouse были перехвачены в результате хакерской атаки, которая привела к утечке. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщило Bloomberg.

Представитель Clubhouse Рима Бахнаси рассказала, что одному из пользователей удалось перенаправить аудиопоток из «комнат» в приложении на сторонний ресурс. Она не стала раскрывать личность юзера, но сообщила, что ему навсегда закрыли доступ к площадке, а также заверила, что в компании приняли меры, чтобы избежать повторения таких атак.

Метод взлома основывался на алгоритме, который применялся для создания приложения, рассказал специалист компании Stanford Internet Observatory Алекс Стамос. Глава компании Intеrnеt 2.0 Роберт Поттер объяснил, что злоумышленники, по сути, ретранслировали общение между пользователями, используя имеющуюся учетную запись. Он указал, что, несмотря на обещанную приватность, разговоры в Clubhousе обрабатываются через сервера китайской компании Agora. Сама компания заверяет, что не хранит записи бесед.

Российский программист Григорий Клюшников ранее представил неофициальное приложение Clubhouse для устройств на базе Android. Блогер Сергей Вакулин в беседе с «360» оценил разработку и объяснил, как удалось портировать приложение с iOS.