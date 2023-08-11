Технологии 11 августа 2023, 06:17 Разгонный блок отделился, и станцию «Луна-25» взяли на управление Роскосмос взял станцию «Луна-25» на управление

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Спустя несколько часов после запуска автоматическую станцию «Луна-25» взяли на управление. Разгонный блок благополучно отделился от ракеты-носителя, сообщил Роскосмос.

«Автоматическая станция „Луна-25“ взята на управление после отделения от разгонного блока „Фрегат“», — объявили специалисты в 04:27.

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Ракету-носитель «Союз 2.1б» запустили с космодрома Восточный 11 августа в 02:10. В первые минуты полета отделились первая ступень, створки головного обтекателя, вторая ступень и разгонный блок. «Луна-25» выйдет на окололунную круговую орбиту на высоте 100 километров от поверхности Земли 16 августа и сядет на спутнике 21 августа. Посадку запланировали к северу от кратера Богуславский.

Станцию «Луна-25» разработало НПО имени С. А. Лавочкина. Она весит 1,8 тонны, из которых на 31 килограмм — научная аппаратура. В активном состоянии станция сможет работать в течение года.

Роскосмос запланировал отправку следующих станций. «Луну-26» запустят на орбиту в 2027 году, «Луну-27» — еще через год.