Раздражающие голосовые сообщения останутся в прошлом. Нейросеть «ВКонтакте» будет переводить их в текст

Голосовые сообщения во «ВКонтакте» можно будет прочитать. Социальная сеть уже тестирует программу для распознавания речи. После она предложит собственную технологию на основе обучаемой нейросети.

Как пояснили в пресс-службе «ВКонтакте», пока участники тестирования испытывают работу сторонней технологии на базе iOS. За их работой следят разработчики, чтобы понимать плюсы и минусы новой системы.

На втором этапе тестерам дадут доступ к разработке «ВКонтакте» по распознаванию речи. Это нейросеть, которая обучается новым словам, в том числе сленгу.

«Записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы — напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики», — пояснил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.

Он отметил, что те решения, которые уже были, не справлялись с распознаванием этих слов. Новая разработка позволит разобраться с этим вопросом.

По словам представителя социальной сети, ежемесячно голосовыми сообщениями во «ВКонтакте» обмениваются 30 миллионов человек. Послушать послание можно не всегда, поэтому требовалось решение, которое сможет переводить большое количество голосовых в текст без потери качества.