    04 марта 2020, 16:35

    Раздражающие голосовые сообщения останутся в прошлом. Нейросеть «ВКонтакте» будет переводить их в текст

    Анатолий Минкин

    Голосовые сообщения во «ВКонтакте» можно будет прочитать. Социальная сеть уже тестирует программу для распознавания речи. После она предложит собственную технологию на основе обучаемой нейросети.
    Раздражающие голосовые сообщения останутся в прошлом. Нейросеть «ВКонтакте» будет переводить их в текст

    Как пояснили в пресс-службе «ВКонтакте», пока участники тестирования испытывают работу сторонней технологии на базе iOS. За их работой следят разработчики, чтобы понимать плюсы и минусы новой системы.

    На втором этапе тестерам дадут доступ к разработке «ВКонтакте» по распознаванию речи. Это нейросеть, которая обучается новым словам, в том числе сленгу.

    «Записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы — напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики», — пояснил директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте» Павел Калайдин.

    Он отметил, что те решения, которые уже были, не справлялись с распознаванием этих слов. Новая разработка позволит разобраться с этим вопросом.

    По словам представителя социальной сети, ежемесячно голосовыми сообщениями во «ВКонтакте» обмениваются 30 миллионов человек. Послушать послание можно не всегда, поэтому требовалось решение, которое сможет переводить большое количество голосовых в текст без потери качества.