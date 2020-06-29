На Госуслугах может появиться раздел для жалоб и обращений

На портале Госуслуг предложили сделать единое окно для жалоб и обращений граждан в органы власти. С такой инициативой выступило Минкомсвязи.

Для обработки запросов будет применяться искусственный интеллект (ИИ), пишет газета «Коммерсант». Подать жалобу или обращение сможет только гражданин, зарегистрированный в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг.

Как считают эксперты, технологию стоит использовать также для проверки релевантности ответов исходным обращениям. Ограничить возможность критики государственных органов, как считают специалисты, может аудитория госуслуг, где подтвержденные учетные записи есть только у немного более половины населения страны.

Законопроект должен вступить в силу через 180 дней после опубликования, это время понадобится на доработки портала Госуслуг и принятие подзаконных актов.

Ранее стало известно, что портал «Госуслуги» запустил суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Теперь абитуриентам больше не надо писать бумажные заявления и посещать приемные комиссии, чтобы подать документы в высшее учебное заведение.