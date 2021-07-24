Расстыковку модуля «Пирс» от МКС отложили

Расстыковку российского модуля «Пирс» от Международной космической станции (МКС) перенесли на сутки. Она произойдет 25 июля, сообщил сотрудник хьюстонского Центра управления полетами.

«Текущий план по расстыковке „Прогресса“ с „Пирсом“ — мы намечаем ее не ранее воскресенья», — сказали астронавтам. Переговоры транслировались на сайте NASA.

Модуль «Пирс» решили отсоединить, чтобы освободить место для нового модуля «Наука». Ракета-носитель «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем 23 июля стартовала с космодрома Байконур.

Изначально расстыковку планировали провести 23 июля, но Роскосмос отложил процедуру до 24 июля. Модуль затопят в акватории Тихого океана. «Пирс» представляет собой герметичный корпус с аппаратурой, служебными системами и конструкциями для выхода в открытый космос.

Модуль «Пирс» пристыковали к МКС в 2001 году. Согласно официальным данным Роскосмоса, стыковка «Науки» запланирована на 29 июля. Присоединение модуля к российскому сегменту МКС расширит пространство для космонавтов.