Важное 04 апреля 2023, 13:30 Расширить поддержку технологических проектов призвали в Кремле Президент Путин: нужно расширять поддержку технологических проектов, но без коррупции РИА «Новости»

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В России нужно расширить поддержку технологических проектов, в том числе крупных прорывных. Однако важно сделать это, избегая коррупции, заявил на президиуме Госсовета по вопросам развития промышленности в условиях санкций президент Владимир Путин.

Он призвал поддержать покупателей российского высокотехнологичного оборудования. Владимир Путин поручил правительству составить его перечень и отработать порядок предоставления таких преференций. Президент сказал, что необходимо оказывать поддержку только тем, кто в ней действительно нуждается, и распространить ее на купленное уже в 2023 году оборудование.

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«Конечно, это должно быть максимально прозрачным. Так чтобы эти решения ни в коем случае не были какими-то коррупционными, льготы не предоставляли „своим да нашим“», — сказал глава государства.

Президент поручил ввести специальные решения по обеспечению субсидиями и грантами крупных прорывных проектов, причем на весь срок реализации. В качестве другого варианта поддержки он предложил расширить эти сроки, потому что, по словам Владимира Путина, как правило, этот срок выходит за пределы трехлетнего бюджетного цикла.