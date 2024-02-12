Технологии 12 февраля 2024, 09:04 Распознающую Leopard и Bradley нейросеть для дронов создали в России РИА «Новости»: в РФ создали нейросеть для БПЛА, распознающую Leopard и Bradley РИА «Новости»

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В России разработали универсальную нейросеть для беспилотников, которая позволяет с высокой точностью определять танки Leopard, БМП Bradley и любую другую технику, а также объекты противника. Об этом сообщило РИА «Новости».

О создании нейросети агентству рассказал гендиректор компании-разработчика «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман.

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«Мы написали программу, также для всех типов беспилотников, получившую название НАКА», — указал он.

По его словам, нейросеть НАКА можно устанавливать на аппаратуру, на которую приходит видео с камер беспилотников.

Например, на пульт оператора приходит запись, после чего программа выделяет определенную область местности зеленым цветом и пишет: «Это Leopard, а это Bradley с вероятностью 85%», пояснил эксперт.

Помимо этого, нейросеть показывает точные координаты местонахождения техники.

В перспективе эту программу, по словам Германа, можно использовать в мирных целях, в частности, на сельскохозяйственных дронах для поиска потерявшихся животных на обширных территориях.