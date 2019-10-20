Расплата за мемы с Си Цзиньпином. Pewdiepie стал новой жертвой китайского бана

Канал шведского видеоблогера Феликса Чельберга, известного также как PewDiePie, заблокировали в Китае. Он выкладывал мемы про лидера страны. Об этом «правонарушитель» сам рассказал в очередном ролике.

Упоминания о PewDiePie исчезли с YouTube в Китае и из форумов на Reddit. Если искать ролики через строку поиска в КНР, список результатов окажется пуст. Таково наказание за обнародование видео Hong Kong vs Joker Ends Fortnite.

Блогера забанили через несколько дней после публикации видео, в котором он упомянул про конфликт Blizzard и киберспортмена blitzchung. Тот скандал заключался в том, что в начале октября компания наказала одного из геймеров за поддержку протестующих в Гонконге. PewDiePie провел аналогию: Китай напомнил ему пользователя Twitter, не способного воспринимать критику, поэтому он просто закрывает доступ для всех недовольных.

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Помимо этого блогер вспомнил эпизод «Южный Парк» с критикой китайской цензуры, за что потом мультсериал запретили в Китае. А еще он показал несколько мемов, где лидера КНР Си Цзиньпин сравнивают с Винни-Пухом.

PewDiePie извинился перед подписчиками из Китая, которые больше не увидят его ролики. В целом же всю эту ситуацию он посчитал смешной.