Раскрыты способы использования смартфона без подзарядки несколько дней

Телефон может работать дольше, если не растрачивать силы аккумулятора на второстепенные и ненужные задачи и отключать все не слишком нужные функции.

«Самое первое, что может тратить энергию — это слишком высокая яркость экрана», — рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко. По его словам, чтобы уменьшить расход аккумулятора надо перенастроить яркость экрана приблизительно на 30% и включить автонастройку. С помощью последней можно будет не потерять функциональность устройства, а на ярком солнце можно всегда увеличить яркость экрана вручную.

Также Назаренко посоветовал отказаться от ряда автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений.

«Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки», — отметил эксперт. Однако, он также предупредил, что с таким программами не все просто, некоторые из них могут дать дополнительный эффект, но при условии, что должна быть выполнена значительная часть рекомендаций, представленных выше.

Исследователи Роскачества составили список лучших новинок смартфонов конца 2020 — начала 2021 года. Самой подходящей моделью признан Samsung Galaxy S21 Ultra (256 Gb). Ему поставили оценку 3,96 балла из 5. У данной модели отличный 6,8-дюймовый OLED-дисплей: яркий, контрастный, с естественными цветовыми решениями и высоким уровнем читаемости под любым углом.