Технологии 21 января 2023, 18:15 Раскрыты подробности разработки гиперзвукового самолета США Popular Mechanics: гиперзвуковой самолет со скоростью 10 Махов начали разрабатывать в США Af.mil

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Американские разработчики приступили к созданию гиперзвукового истребителя, который должен заменить пилотируемый военный самолет SR-71. Новый проект получил название Mayhem. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 10 Махов, отметили в статье журнала Popular Mechanics.

Журналисты выяснили, что исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США заключила контракты с инженерными компаниями на сумму 334 миллиона долларов для разработки прототипа гиперзвукового истребителя.

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Главные сложности заключаются в материалах корпуса и маневренности будущего самолета. На скорости в пять Махов металлы очень сильно нагреваются из-за трения с воздушными массами, поэтому требуется специальное покрытие, устойчивое к высоким температурам и при этом позволяющее свести трение к минимальным показателям.

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В разработке новых материалов принимает участие компания Draper, изготовившая системы для космического корабля Apollo. Главный директор стратегических систем фирм Фрэн Серна заявил, что пока специалисты только просчитывают возможные модели в цифровом виде.

Он пояснил, что будущий самолет оснастят сразу двумя двигателями: реактивный разгонит истребитель до трех Махов, а гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель увеличит скорость до 10 Махов.

Но пока разработка упирается в серьезные ограничения по материалам, из которых можно сделать такой борт.