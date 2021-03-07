Раскрыты подробности о первой российской миссии на Венеру

Подробности о первой российской миссии на Венеру раскрыл руководитель института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Проектирование аппарата «Венера-Д» и разработка комплексной программы исследований планеты получили финансирование на два года вперед, рассказал он в беседе с РИА «Новости».

В рамках этой миссии, по словам ученого, будут обсуждаться следующие проекты. Планируется, что это будет не одна только миссия, а комплексная программа дальнейших исследований.

В России начали проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Венерианская программа позволит решить проблему доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты. Однако это случится только при успешном выполнении программы посадки, исследования образцов и района посадки.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что миссии по Венере включили в проект единой государственной космической программы до 2030 года. Это «русская планета», поэтому нельзя отставать в ее изучении, заявил он.