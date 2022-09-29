Раскрыто время работы приложений VK на iPhone после удаления их из App Store | 360°

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Раскрыто время работы приложений VK на iPhone после удаления их из App Store

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29 сентября 2022, 05:31

Раскрыто время работы приложений VK на iPhone после удаления их из App Store

IT-эксперт Зыков: приложения VK на iPhone проработают не менее 2 лет при обновлении iOS

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Приложения VK, которые ранее удалили из App Store, будут работать до тех пор, пока не станут неактуальными для новых версий операционной системы на iPhone. Об этом рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. При регулярном обновлении ОС эти приложения проработают минимум два-три года.

«Они могут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий <…> Не менее двух-трех лет они точно должны продержаться», — сказал Зыков в комментарии РИА «Новости».

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Он также пояснил, что если пользователи будут активно обновлять девайсы на последние версии, там могут начаться проблемы с поддержкой текущего приложения.

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«Может не открываться, может „глючить“, может выбрасывать пользователя, какие-то функции могут некорректно работать», — объяснил Зыков.

Специалист выразил надежду, что VK найдет выход из сложившейся ситуации. К примеру, возможно, компания посмотрит в сторону развития PWA-приложений, или будут активнее развивать мобильные версии своих продуктов для того, чтобы пользователи получали к ним доступ в обычном мобильном браузере.

Роскомнадзор направил в Apple требование разъяснить причины удаления российских приложений компании VK, что привело к дискриминации права на свободное получение информации российскими пользователями.

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