Раскрыто преимущество российских ракет над американскими

Выяснилось, как именно российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» превосходит американский MIM-104 Patriot. Она способна на расстоянии сотен километров находить беспилотники и ракеты, которые летят на высоте менее ста метров от земли.

Об этом сообщил ТАСС в публикации, посвященной генеральному конструктору С-400 «Триумф» Александру Леманскому. В 1990-х годах российский разработчик встретился с создателем MIM-104 Patriot Дэвидом Ноксом Бартоном. Уже тогда американский коллега высоко оценил советскую ракету С-300ПМУ — именно она была предшественницей современного С-400 «Триумф».

Именно Александр Леманский разработал фазированную радиолокационную антенную решетку, которая является основной частью ракетного комплекса. В народе ее неслучайно называют «суперантенной» — она способна обнаруживать любые воздушные цели на максимально допустимой в настоящий момент дальности — 600 километров.

Видит она как самолеты и вертолеты, так и баллистические и крылатые ракеты — даже гиперзвуковые с маневрирующими головными частями. Благодаря «суперантенне» «Триумф» может ликвидировать цели, которые летят на высоте от пяти метров до 30 километров над землей. Ни один зарубежный зенитно-ракетный комплекс на это не способен. К примеру, MIM-104 Patriot может сбивать цели, которые летят на расстоянии не ниже 100 метров над поверхностью.