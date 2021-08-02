Раскрыта стоимость новых смартфонов от Samsung

Инсайдеры назвали цены на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, презентация которых намечена на 11 августа. Об этом сообщил сайт inc-news.

По данным издания, модель Z Flip 3 будет представлена в двух версиях: восемь ГБ ОЗУ с 128 ГБ на накопителе и восемь ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти. Стартовая стоимость этих устройств составляет 1030 евро и 1110 евро соответственно. 2010 евро — цена на Samsung Galaxy Z Fold 3 в варианте 12/256 ГБ. Модель с 12/512 ГБ будет стоить 2100 евро.