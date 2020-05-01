Раскрыта опасность покупки «серых» телефонов

Он напомнил, что у каждого смартфона есть свой IMEI и МАС-адрес, которые позволяют оператору определить устройство и отключать его при необходимости. Поэтому производители предлагают при регистрации в сети любого оператора отслеживать по базам данных «черный список» IMEI-кодов украденных гаджетов.

Поэтому если номер оказывается некорректным, то производитель отключает смартфон, из-за тот просто перестает работать. Такая функция есть, к примеру, у Samsung.

При этом если у «серого» смартфона правильный IMEI, то никакой опасности для владельца устройства нет, номер можно зарегистрировать и пользоваться устройством без каких-либо проблем. Буянов отметил, что серийный номер должен быть совпадать с номерами на аккумуляторе, коробке и гарантийном талоне.

Ранее сообщалось, что россиян могут заставить регистрировать все смартфоны по IMEI с июля следующего года. Регистрация уже используемых телефонов будет бесплатной, но за купленные после смартфоны придется заплатить.