    01 мая 2020, 05:43

    Раскрыта опасность покупки «серых» телефонов

    Александра Каширина

    У «серого» гаджета есть попасть в «черный список» производителя или оператора связи. По этой причине стоит обязательно проверять его заводской номер (IMEI). Об этом агентству «Прайм» рассказал директор «Кселла» Алексей Буянов.
    Раскрыта опасность покупки «серых» телефонов

    Он напомнил, что у каждого смартфона есть свой IMEI и МАС-адрес, которые позволяют оператору определить устройство и отключать его при необходимости. Поэтому производители предлагают при регистрации в сети любого оператора отслеживать по базам данных «черный список» IMEI-кодов украденных гаджетов.

    Поэтому если номер оказывается некорректным, то производитель отключает смартфон, из-за тот просто перестает работать. Такая функция есть, к примеру, у Samsung.

    При этом если у «серого» смартфона правильный IMEI, то никакой опасности для владельца устройства нет, номер можно зарегистрировать и пользоваться устройством без каких-либо проблем. Буянов отметил, что серийный номер должен быть совпадать с номерами на аккумуляторе, коробке и гарантийном талоне.

    Ранее сообщалось, что россиян могут заставить регистрировать все смартфоны по IMEI с июля следующего года. Регистрация уже используемых телефонов будет бесплатной, но за купленные после смартфоны придется заплатить.