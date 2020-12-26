Раскрыта опасность использования смартфона во время зарядки

Разговаривать по смартфону во время его зарядки небезопасно из-за нагрева устройства. Маловероятно, что гаджет может в этот момент взорваться, однако лучше всего снизить этот риск.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что во время зарядки смартфона нагревается зарядный элемент. При этом, если в этот момент на гаджете есть защитный чехол, то вероятность перегрева аппарата высока.

Поэтому с точки зрения безопасности лучше разговаривать, отсоединив устройство от сети. Если так не получается, а зарядка на нуле, то лучше будет говорить по громкой связи, уточнило РИА ФАН.

При использовании интернета или разговоре смартфон будет заряжаться дольше, напомнил Кусков.

iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini и 12 Pro Max имеют недостатки. Смартфоны проанализировало Роскачество. Один из главных минусов — отсутствие наушников и зарядки в комплекте. В ходе тестирования экспертам пришлось взять 5-ваттный адаптер. С ним гаджеты заряжались значительно дольше, чем с 20-ваттным адаптером. А его теперь нужно покупать у официальных дилеров Apple за отдельную плату.