Мошенники объявили премию, чтобы украсть данные карт россиян

Ежесезонная премия «Лайк года 2020» оказалась прикрытием для фишинговой атаки. Пользователям Сети от имени «команды Rаmblеr» обещали крупный выигрыш. Массовую рассылку удалось остановить.

В мошеннической схеме задействовали более тысячи связанных доменов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Rambler Group и компанию Group-IB.

Денежный приз якобы полагался за случайно выбранный лайк, который пользователь оставил в социальных сетях. Чтобы привлечь желающих получить премию, мошенники взломали почтовые сервисы одного из операторов фискальных данных, уточнило агентство RNS.

Получателей «поздравляли» с победой и называли выигрыш — от 100 до двух тысяч долларов. Для его получения нужно было перейти по ссылке, ввести данные банковской карты и якобы заплатить небольшую комиссию. Если пользователь это делал, то мошенники получали доступ к его имени и фамилии, номеру, сроку действия карты и ее CVV-коду.

«После обращений пользователей в Rambler Group компания провела свое расследование и привлекла Group IB к реагированию на инцидент», — отметили представители Rambler.

Специалисты по кибербезопасности смогли остановить рассылку. В компании предупредили публичные почтовые сервисы об атаке и попросили отправлять письма мошенников в спам.

«Специалистам Group IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов. <…> В общей сложности схема насчитывает более одной тысячи доменов», — заявили эксперты, добавив, что до сих пор блокируют ресурсы.

Директор по кибербезопасности Rambler Group Илья Зуев посоветовал с осторожностью отнестись к подозрительным письмам. Переходить по указанным в них ссылкам не стоит — лучше связаться с представителями бренда и выяснить, действительно ли они делали рассылку.