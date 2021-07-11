Раскрыт способ ускорить работу смартфона

Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного ПО, например, вирусов, поэтому важно их выявить и удалить. Для этого достаточно обычной проверки всех приложений, которые установлены на смартфоне.

Об этом рассказала в беседе с агентством «Прайм» эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

Скачать сомнительные приложения можно из непроверенных источников, при использовании телефона с неподдерживаемой операционной системой. Риск увеличивает отсутствие антивирусной защиты.

Кроме того, скачать вирус можно и по ошибке — например, пользователь может принять за оригинал нелегальный клон банка или соцсети. В этом случае приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем.

«Кроме того, мошенническое приложение может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память и приводить к замедлению работы телефона», — объяснила Рудая.

Чтобы найти вредоносное ПО на смартфоне нужна стандартная проверка, например, с помощью антивируса. Специалист рекомендует проверить, нет ли на устройстве посторонних приложений, которые вы не устанавливали. Рудая заключила, что официальные приложения имеют ряд механизмов защиты от вируса, чего нельзя сказать о неофициальных.

Сейчас смартфон есть практически у каждого человека, но далеко не все знают о неожиданных функциях их гаджетов. Например, в устройстве можно перенести меню на экран. Такая функция будет полезна для владельцев смартфонов с большой диагональю. Если ее включить, то можно будет одной рукой регулировать громкость и другие параметры.