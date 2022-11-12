Технологии 12 ноября 2022, 05:40 Раскрыт способ распознать слежку смартфона за владельцем «Прайм»: неожиданный перегрев смартфона может говорить о работе программ-шпионов Pxhere

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Существует множество программ, которые могут передавать конфиденциальную информацию о пользователе смартфона третьим лицам, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Он перечислил признаки работы таких приложений.

«К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается», — назвал Закарян признаки, по которым пользователь может выявить работу таких приложений на своем смартфоне.

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Для того, чтобы проверить телефон на наличие слежки, существует несколько методов. Одним из них, по словам Закаряна, служи набор команды *#21#. Так владелец смартфона сможет узнать, идет ли с устройства какая-либо переадресация. Понять, не появились ли в смартфоне программы-шпионы, можно благодаря специальным приложениям для их поиска, отметил Закарян.

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Ранее правительство страны включило единый магазин приложений RuStore в список программ, которые обязательны для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это решение обеспечит российским пользователям бесперебойный доступ к цифровым услугам и сервисам.