Раскрыт способ кражи личных данных через Wi-Fi

Лучше воздержаться от подключения к публичным Wi-Fi-сетям. Злоумышленники могут создавать такие точки доступа, чтобы воровать личные данные, логины и пароли подключившихся.

Если без использования общей Wi-Fi-точки все же не обойтись, то хотя бы не следует входить в самые важные учетные записи. Например, стоит обойтись без входа в банковские аккаунты, сообщил РИА «Новости» директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

«Сегодня встречаются случаи, когда мошенники намеренно создают точки доступа к бесплатному Wi-Fi в публичных местах. Люди подключаются к ним, полагая, что это Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, где они сейчас находятся. Через подобные ловушки злоумышленники могут [украсть] логины и пароли пользователей и другие данные подключившихся», — рассказал Бондарь.

Эксперт дал еще пару советов, как защитить свои данные в Сети. Прежде всего он напомнил, что нужно использовать разные пароли и не делать их слишком простыми. Он посоветовал не сохранять их в браузере и периодически проверять cookiе. Поскольку если мошенник будет иметь пароль от вашего устройства, то сможет получить доступ к журналу ваших действий и сохраненных сессий. Это может помочь ему перехватывать сетевой трафик и внедрять в операционную систему программы для слежки за вами.

Также он напомнил, что не стоит скачивать файлы из сомнительных источников. Поскольку вместе с этим можно поймать вредоносную программу, которая может передавать ваши действия от нажатия клавиш до кликов мыши, о чем потом передает информацию злоумышленнику. Бондарь подытожил, что от этого спасет даже самый простой антивирус на устройстве.