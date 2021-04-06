Раскрыт секрет правильного ухода за автомобильными дворниками

Правильное обслуживание, в особенности, в межсезонье, может заметно продлить срок службы автомобильных дворников. Стеклоочистители по инструкции нужно менять раз в год, но они могут служить хозяину гораздо дольше при условии выполнения нехитрых правил эксплуатации.

Журналисты портала «АвтоВзгляд» посоветовали обязательно осматривать каркас щеток для выявления коррозии, которую могут вызвать дорожные реагенты. Резиновая кромка обязательно должна быть без надрывов и трещин. Помимо этого, лучше изначально выбирать дворники без закругленной кромки. Эта форма ухудшает контакт щетки со стеклом и эффективность работы стеклоочистителя.

Зимой надо обязательно мыть не только лобовое стекло, но и резинки щеток. Необходимо использовать качественный омыватель и не допускать опустошения его бачка досуха. Если щетки начнут работать по сухому лобовому стеклу, повышенный износ резинок и микроцарапины на поверхности стекла — обеспечены.

Щетки неминуемо будут испорчены, если будут работать по заляпанному грязью лобовому стеклу. Загрязнения лучше сначала смывать вручную, дворниками лучше удалять их незначительную часть.

Нельзя удалять стеклоочистителями иней и наледь, для этого лучше использовать скребок. Лучше предварительно прогреть машину, чтобы теплый воздух растопил лед. Щетки лучше выбирать строго по размеру, иначе они будут задевать друг друга, а зона очистки сузится.

Эксперты назвали пять основных ошибок автомобилистов при обслуживании машины в межсезонье.