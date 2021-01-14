Раскрыт новый дизайн и функционал Windows 10

Благодаря обновлениям безопасность и производительность в Windows 10 выйдет на новый уровень. Также появится темная тема для поиска и функция DNS over HTTPS.

Нововведения позволят изменить дизайн операционной системы. Помимо этого, меню «Пуск» и «Проводник» изменятся и объединятся в единую колонку. Панель задач станет проще. А еще появится обещанная плавная анимация переходов между окнами.

Изменятся и настройки. Например, пользователи будут наглядно отслеживать потребление заряда аккумулятора, как в Android и iOS.

Новое обновление назовут «21Н1», написал сайт ToDay News Ufa. А следующее получит наименование «21Н2», оно выйдет под кодовым словом Sun Valley. Пользователи смогут установить его осенью 2021 года. Однако Microsoft будет постепенно добавлять многие элементы в операционную систему в течение всего года.