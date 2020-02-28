РАН пожалуется в ООН на систему Starlink Илона Маска

Самусь подчеркнул, что система Starlink из тысяч спутников станет помехой для работы астрономов. Он отметил, что Европейское астрономическое общество попросило озвучить мнения ученых по этому вопросу.

«Вице-президент РАН Юрий Балега выразил готовность подумать о письме в межгосударственные органы, возможно, в ООН — сейчас это письмо готовится», — добавил профессор.

По его словам, яркие спутники будут создавать значительные неполадки при работе наземных астрономических наблюдений.

«Спутников этих много, и ситуация выглядит достаточно неблагоприятной. Если у вас по небу что-то изредка летит и красиво вспыхивает — ладно. Если речь идет о том, что будет затронута четверть полей наземного наблюдения — это неприятно. Мы не в состоянии всю наблюдательную астрономию переводить в космос», — заметил Самусь.

Он обратил внимание на то, что нет механизма, который мог бы регулировать число запускаемых спутников.

«У того же Илона Маска объявлена достаточно благородная цель — развитие высокоскоростного интернета пятого поколения в развивающихся странах, в Африке. Но как это будет делаться, он ни с кем не согласовывал», — заявил ученый.