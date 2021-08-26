Разработчик рассказал о характеристиках ракеты «изделие 305»

Представитель «Конструкторского бюро машиностроения» Александр Романюк обсудил с «ПолитРоссией» особенности многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) 305Э, именуемой в СМИ как «изделие 305».

Романик напомнил, что ракета предназначена для поражения различных целей. Она способна поразить разные группировки войск, танки и технику. Дальность ее действия составляет 14,5 километра, а масса боевой части достигает 25 килограммов. «35 килограмм тротилового эквивалента, а это существенно», — заметил собеседник издания.