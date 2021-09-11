Ракету «Союз» со спутниками ОnеWеb установили на площадке Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1б» установили на стартовой площадке Байконура для подготовки к пуску, который запланирован на 14 сентября. Об этом сообщили на сайте Роскосмоса.

Ракету с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb в субботу установили на стартовом комплексе «Восток». Специалисты Роскосмоса проводят подготовительные испытания всех систем и оборудования перед грядущим запуском.

Сейчас группировка спутников на околоземной орбите насчитывает 288 космических аппаратов. Очередная миссия призвана довести их количество до 322. Прошлый пуск состоялся 22 августа, ракету запустили только с третьей попытки. Пуск дважды переносился — сначала 19 августа, из-за сбоя в работе оборудования стартового комплекса, а потом 20 августа, когда старт попросила отложить OneWeb, из-за сбоя в программном обеспечении наземной системы управления спутниками.

Ранее в Роскосмосе поздравили Москву с Днем города. В честь 874-летия столицы госкорпорация опубликовала фотографию Москвы из космоса, которую запечатлел спутник «Ресурс-П».