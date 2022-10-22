Ракету «Союз-2.1в» запустили с космодрома «Плесецк» под Архангельском | 360°

Технологии 22 октября 2022, 10:49 Ракету «Союз-2.1в» запустили с космодрома «Плесецк» под Архангельском Минобороны показало на видео запуск ракеты «Союз-2.1в» с космодрома «Плесецк»

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Ракету-носитель легкого класса «Союз-2.1в» запустили с космодрома «Плесецк» в Архангельской области сегодня. Космические аппараты, находящиеся на борту, получили порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562». Минобороны России поделилось кадрами запуска ракеты.

«Боевым расчетом ВКС при техническом руководстве предприятия оборонно-промышленного комплекса проведен успешный запуск космического аппарата в интересах Министерства обороны. Все подготовки комического аппарата на техническом стартовом комплексе проведены штатно в соответствии с документацией», — доложил начальник космодрома Николай Башляев.

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Он пояснил, что уникальность ракетного носителя этого типа заключается в том, что ракета предназначена для вывода полезной нагрузки на круговые орбиты.

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«Пусть всегда так проходит ваша работа! Чисто по-человечески спасибо вам», — обратился он к собравшимся.