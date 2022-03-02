Ракету «Союз-2.1б» установили на стартовый стол Байконура

Ракету «Союз-2.1б» установили на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом пресс-служба Роскосмоса сообщила в Telegram-канале.

«Ракета-носитель „Союз-2.1б“ установлена на стартовый стол площадки № 31», — указывается в сообщении.

В госкорпорации отметили, что после сведения колонн обслуживания специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Пуск запланирован на 5 марта.

Ракета должна ввести на орбиту очередную партию спутников OneWeb — всего 36 аппаратов. Предыдущий их запуск провели 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Тогда носитель доставил на орбиту 34 космических аппарата.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb должны предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. Сейчас группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены российскими ракетами «Союз».